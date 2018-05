Cristina Demetrescu: Vor urma 3 ani grei pentru Romania. Zodiile care vor avea dificultați

7 SHARES ShareTweet Romania va fi influentata in mod negativ in 2018 din punct de vedere astrologic. Cristina Demetrescu iti spune ce ne asteapta. Specialistul nu are deloc veşti bune pentru noul an, mai ales că a făcut o comparaţie cu anul 1989, acelaşi an influenţat de Saturn. Specialistul a precizat că dacă în 2017 am fost ameninţaţi, în 2018 vom fi loviţi. „România a întrat pentru 3 ani într-o perioadă de îmbolnăvire. Este o Românie adusă într-o situaţie la extrem. România pentru 3 ani şi în speţă pentru 2018 este sub influenţa planetei Marte care semnifică război. Capricorn este zodia de încercare şi vărsătorul care înseamnă imaginea România cu o karmă negativă…” „Vor fi foarte puternic amendate persoanele care nu fac treaba bine. Jupiter în Scorpion scoate la suprafaţă acest lucru şi trebuie să fim corecţi. Avem un an de maturitate al României democrate. Sunt lucrurile care vin din trecut, dacă ele nu au fost făcute bine acum 20-25 ani. (…) Eclipsele amplifică toată această situaţie”, a completat ea, conform RTV.NET Berbec Este copilul zodiacului, dar trebuie să dea un examen de maturitate profesional în acest an. Este un an prielnic pentru a avansa. Financiar le merge bine, pot apărea moşteniri. Să nu se bazeze pe nimeni în acest an, să nu-şi facă concediul cu prietenii. Nu e un an de distracţii. Taur Este un an bun pentru zodiile de pământ. Nu sunt într-o relaţie bună cu statul, cu şefii. În acest an, vor să ia decizii. Se pot căsători în anul 2018. Gemeni Au un an bun pentru sănătate, pentru muncă, schimbări profesionale. Se mai domoleşte planul conjugal. Intră într-o perioadă de schimbare, poate schimba chiar ţara, dar trebuie să înveţe. Rac Au un an foarte bun din punct de vedere sentimental, femeile pot face copii. Nu au însă un an conjugal foarte bun. Nu aş recomanda anul 2018 pentru nunţi, în ce priveşte această zodie. Zona lor vulnerabilă e cea a cheltuielilor, să nu se arunce în investiţii. Probabil şi de aici vine un pic de conflict conjugal. Continuarea Aici 7 SHARES ShareTweet