Cristina Șișcanu a implinit 34 de ani. Cum s-a imbracat fina ei, Gabriela Cristea, la petrecerea data cu ocazia zilei de naștere

Teleormanleaks. RISE Project, in posesia a mii de documente din interiorul Tel Drum O valiză cu informații esențiale din interiorul corporației Tel Drum, la care procurorii DNA n-au avut acces când au percheziționat fizic și informatic sediul firmei, anul trecut, a fost găsită în zona rurală din Teleorman, de către un localnic, chiar pe proprietatea lui

Un profesor din Olt a dat „lovitura" la 80 de ani! Invenția lui inedita a fost premiata la Bruxelles și Geneva Profesorul Dobre Puținelu, din Izbiceni, Olt, are 80 de ani. Toată viața a lucrat la catedră. A predat istoria și geografia multor generații din sat. Trăind în Câmpia Romanaților, dorința sa de a cultiva legume mari, frumoase și sănătoase l-a făcut să studieze tratamentele aplicate plantelor.

L-am fotografiat antrenandu-se in padure in echipamentul bogatașilor saudiți! Cu mare tam-tam a plecat, de fiecare dată, Victor Pițurcă de la Al Ittihad! Ultima oară s-a ajuns chiar la TAS, unde fostul selecționer al României a câștigat nu mai puțin de două milioane de dolari, bani din contractul pe care arabii nu-l onoraseră. Cu toate acestea, Pițurcă a rămas în

Apropiații l-au dat disparut pe Florin Salam, in timp ce Roxana Dobre… La aproape o săptămână de la incidentul de la Milano, unde a luat un pumn în figură, Florin Salam pare că nu-și revine. Amicii nu l-au mai văzut, nu dau de el nici măcar la telefon.

O amenința cu procesul pe una dintre sexy-ispitele de la "Insula Iubirii": "Trebuie sa plateasca" Maria Ilioiu, una dintre cele mai sexy ispite de la "Insula Iubirii", trece printr-o situație delicată. Tânăra a acuzat probleme medicale în urma unui tatuaj, iar controversele iscate în jurul subiectului au escaladat.

Iubitul sexoasei Roxana Nemeș a fugit cu o blogerița in vacanța, iar noi avem dovada! În lumea mondenă a apărut o nouă telenovelă. Iubitul frumoasei Roxana Nemeș a fugit cu o blogeriță în vacanță. Pe scurt: blonda s-a împăcat cu fostul iubit de anul trecut, după o relație scurtă cu un sexy-mecanic. Dar și sexy-mecanicul a întâlnit

El e "Regele imobiliarelor" care a incasat 36 milioane € /an doar din chirii! În vară, omul de afaceri a plătit 23 de milioane de euro ca să cumpere un teren în București! În lumea bogătașilor este cunoscut drept "Regele imobiliarelor", grație și faptului că a încasat nu mai puțin de 36

Acuzații GRAVE la adresa lui Liviu Dragnea: 'In doar noua luni, a indatorat Romania cu 9,8 miliarde de euro' Vicepreşedintele PNL Florin Roman precizează că, potrivit răspunsului pe care l-a primit la o interpelare, numai în primele 9 luni ale acestui an, Guvernul a îndatorat România cu 9,8 miliarde de euro, scrie News.ro."În ultimii doi ani, guvernul de stânga PSD-ALDE a împrumutat România cu 20 de miliar

CFR Cluj a invins 5-1 pe FC Botosani in Liga I Formaţia CFR Cluj a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 5-1 (2-0), echipa FC Botoşani, într-un meci contând pentru etapa a XIV-a a Ligii I, transmite news.ro.Pentru CFR Cluj au marcat Papa '10 (autogol), Culio '28, Păun '54, Deac '69 şi Omrani '74, în timp ce pentru FC Botoşani a înscris Ong