Cristina Iurisniti de la USR spune ca invatamantul romanesc se afla intr-o continua stare de asediu

Deputatul USR Cristina Iurişniţi a declarat luni, la dezbaterea moţiunii pe Educaţie, că învăţământul românesc se află într-o continuă stare de asediu, după un an de guvernare "haotică", cu schimbări intempestive, decizii nefondate şi strategii lipsite de orice predictibilitate. "După mai bine de un an de când coaliţia de guvernare PSD - ALDE a preluat puterea, sistemul educaţional din România este în continuare Cenuşăreasa de serviciu a societăţii, subfinanţarea fiind cronică. De mai bine de un an de guvernare haotică, cu schimbări intempestive, decizii nefondate, strategii lipsite de orice predictibilitate pe termen mediu şi lung, învăţământul românesc se află într-o continuă stare de asediu, date fiind politicile iresponsabile, ilegale şi extrem de periculoase pentru dimensiunea europeană a şcolii româneşti", a spus deputatul USR, conform Agerpres.

Ea a menţionat că niciunul dintre cei trei miniştri care s-au succedat în cele 14 luni la conducerea Ministerului Educaţiei nu a reuşit să pună în aplicare programul de guvernare şi să prezinte un plan eficient şi predictibil pentru mandatul pe care şi l-a asumat.

"Domnule ministru, dacă privim retrospectiv actul de guvernare produs în educaţie, vom observa o profundă lipsă de viziune, acţiune doar de dragul acţiunii şi o încălcare constantă a principiilor legalităţii, transparenţei şi interesului superior al copiilor. Vorbind de transparenţă, vă reamintesc, domnule ministru, că aţi început mandatul prin susţinerea plagiatului (...) şi printr-o manipulare politică - o listă de susţinători pentru învestirea dvs ca ministru, unii rectori negând faptul că şi-au exprimat susţinerea", a adăugat deputatul USR.

Cristina Iurişniţi a menţionat, între măsurile care au agravat criza din învăţământ, legea manualului şi editura unică. Camera Deputaţilor a dezbătut luni moţiunea simplă pe Educaţie, iniţiată de liberali, votul urmând să fie dat miercuri.