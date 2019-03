Cristina Neagu si-a deschis inima, dupa ce a fost desemnata pentru a 4-a oara cea mai buna jucatoare a lumii: „Sa va spun ce conteaza cel mai mult ca sa ai succes”

Cristina Neagu 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cristina Neagu (30 de ani), desemnata pentru a patra oara in cariera cea mai buna handbalista a lumii, a vorbit despre distinctia primita, dar si despre modul in care reuseste sa ramana in varful handbalului mondial. „Este o incununare a muncii mele. Iata ca sacrificiile isi au si ele rostul. Am avut un an foarte bun si sunt foarte mandra de ce am realizat. Fiecare titlu este special in felul lui. Nu as putea sa fac un top cu aceste titluri”. Cristina Neagu, in prezent scoasa din circuit dupa accidentarea grava suferita la genunchi la Europeanul de iarna trecuta, recunoaste ca fragilitatea fizica a fost unul dintre minusurile carierei sale. „Nu stiu ce sa spun despre c ...