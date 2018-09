Cristina, o tanara din Arges, a murit subit in spital, dupa ce medicii ar fi asigurat familia ca nu e nimic grav

Cristina Alexandra Petrescu, o tanara in varsta de 22 ani, din Colibasi, ar fi murit intr-un spital din Bucuresti, fara ca cineva sa stie cauza.

Gabriel Militaru, iubitul si viitorul sot al tinerei, spune ca nu se stie deocamdata de ce a murit Cristina, iar pe certificatul de deces ar scrie "cauza neelucidata".

"Saptamana trecuta am mers cu Cristina la Spitalul Militar din Pitesti. Avea dureri de citeva zile. Fusesem cu ea la ecograf si i se spusese ca are probleme cu fierea. Dupa un control, medicul de garda a spus ca i-a plecat o piatra de la rinichi si ca trebuie transferata la un spital din Bucuresti. Ne-a dat asigurari ca nu e nimic grav, ca problema se poate rezolva foarte repede. Ne-a trimis la Spitalul Panduri, la un medic. Cind am ajuns, avea dureri foarte mari si i-a facut o asistenta, un calmant. Joi dimineata (30 august), i-au facut toate analizele. Pe la ora 14:30 au bagat-o in operatie. Au du-s-o in sala si nu a durat mult, vreo 20 de minute. M-am dus la ea in salon si in timp ce eram acolo a facut frisoane puternice. Am anuntat o asistenta, a venit, i-a facut ce trebuie si s-a linistit", a declarat pentru presa locala Gabriel Militaru.

In ziua urmatoare tanarul spune ca a plecat la serviciu si a incerca s-o sune pe tanara, in spital, dar nu i-a raspuns nimeni.

"A doua zi eram la serviciu. I-am dat mesaj dimineata si nu a mai raspuns. Am sunat-o putin mai tirziu si degeaba. M-a sunat una dintre fetele din salon de pe telefonul ei si mi-a spus ca au dus-o in operatie. Am plecat in fuga de la serviciu si in jurul orei 9:00, cind eram pe autostrada, m-a sunat o doamna doctor si mi-a spus ca ii pare rau, dar nu s-a mai putut face nimic. Nu-mi venea sa cred! Eram disperat. Un pic mai tirziu, am sunat-o eu intrebind daca, totusi, se mai poate incerca ceva. Mi-a zis ca nu, si sa vin la spital. Nu stiu cum am ajuns la Bucuresti! Au dus-o la morga. Au tinut-o pina luni (3 septembrie)! Atunci au venit si au transportat-o la Institutul Mina Minovici ( n.r Institutul National de Medicina Legala Mina Minovici). Marti i-au facut autopsia. Ne-au chemat acolo inauntru, ne-au intrebat daca a fost bolnava, daca a avut ceva vreodata, probleme cu inima, afectiuni cunoscute... Le-am zis ca nu a avut nimic, niciodata! Atunci ne-au spus ca nu isi dau seama de ce a murit, pentru ca la autopsie nu este nimic vizibil si ca au prelevat probe pe care le vor trimite la laborator. Pe certificatul constatator de deces au scris „ cauza neelucidata“. Nici la ora asta, nu stim de ce a murit! Eu unul, sunt terminat. Nu-mi revin. Toata familia e distrusa“, precizeaza pentru presa locala Gabriel Militaru.

