Cristina Sebastian , director al Liceului ”George Enescu” : Felicitari, ma inclin in fața voastra…

Felicitări din suflet pentru rezultatele obținute la ambele Olimpiade Naționale -Baia Mare și Craiova Avem copii minunați, talentați, sensibili, speciali… profesori devotați, sufletiști și muncitori și nu in ultimul rând părinți implicați. Cine mă cunoaște bine știe ca urăsc concursurile. In domeniul nostru, artistic, ele sunt de multe ori imposibil de realizat cu obiectivitate… Atâta munca depusă de copii… atâtea emoții pentru câteva clipe de muzica… Artiștii sunt de la vârste fragede permanent in competiție. Singuri. Ei… și scena… Nu exista echipa in adevăratul sens al cuvântului, asta e adevarul! De mici sunt in permanenta competiție unii cu altii. Asta e lumea noastră… cu toate acestea… voi mi-ați demonstrat ca se poate!!! Ca exista "Enescu-Vibe"! De aceea, rezultatele obținute mă fac sa mă înclin in fata voastră, dragii mei copii!!! Și nu numai eu. Noi toți, familia "George Enescu"! Am dovedit ca suntem o familie frumoasa, unita și foarte puternica! Sunt foarte mândra de noi toți!!! Rezultate Olimpiada Naționala Baia-Mare- clasele III – VIII Pian •Premiul 1- Corneanu Alexandru clasa a IV-a Prof. Cristina Ralea •Premiul 1-Crețu Antonio clasa a V-a Prof. Mihaela Zamfirescu •Premiul 1-Grigorescu Valentiu clasa aVI-a Prof. Cristina Ralea •Premiul 1-Zbranca Răzvan clasa a VI-a Prof Constantin Nitu •Premiul 1-Antonescu Victor clasa aVII-a Prof. Gabriela Enasescu •Premiul 2-Dumitru Alexandru clasa IV-a Prof. Gabriela Enasescu Vioara • Premiul 2- Fernández Rafaela clasa a III-a Prof. Olivia Papa •Premiul 2-Smarandescu Sofia clasa a VII-a Prof. Olivia Papa •Premiul 3-Zhang NaNa clasa VII Prof Elena Baltaga Rezultate Olimpiada Naționala clasele IX-XII- Craiova Vioara •Premiul 1- Balutel Iulian clasa aXI-a Prof. Elena Baltaga • Premiul 1- Mihaela Mitrofan clasa aXI-a Prof. Olivia Papa Canto clasic •Premiul 1- Clarisa Gherghe clasa aXI-a Prof. Daniela Popa •Premiul 1-Sandra Baranescu clasa aXI-a Prof. Veronica Anusca Harpa •Premiul 1- Olaru Andrei- clasa XII-a Prof. Miruna Vidican •Premiul 3- Ingrid Roman- clasa a IX-a Prof. Miruna Vidican Contrabas •Premiul 2-Turkoz Josua clasa aX-a Prof. Octavian Ralea Violoncel •Premiul 3- Simion Valentin Dimitrie clasa aX-a Prof. Ella Bokor Flaut •Mențiune- Cosmin Cioca Prof. Ioana Turcu Oboi •Premiul 3- Iordache Sabin Tuba •Premiul 3- Macovici Serban Percuție •Premiul 2-Bolnavu Matei clasa aXI-a Prof. Alexandru Sturzu •Premiul 3- Mihăilescu Petre clasa aXI-a Prof. Srouji Ali Cezar Alături de elevi, s-au aflat pe scena profesorii corepetitori: Smaranda Ilea, Marta Claudia Tudor, Anta Agavriloae, Diana Spanu, Gratiela Steff, Ghizela Tulvan, Monica Florescu. Va mulțumim!