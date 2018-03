Cristina Siscanu, despre fetita ei: ”Petra nu da nici acum vreun semn ca ar vrea sa renunte…”

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cristina Siscanu este foarte fericita. Este mamica unei fetite de 10 luni. Vedeta a urmat instructiunile medicilor si a decis sa o alapteze pe fetita ei pentru cel putin sase luni. Mai mult decat atat, ea inca o alapteaza pe micuta Petra. „Eu initial ziceam cum recomanda Organizatta Mondiala a Sanatatii. Dupa aceea am vazut ca mai am lapte, iar cum Petrei ii place mult, am ajuns la zece luni. Petra nu da nici acum vreun semn ca ar vrea sa renunte, dar reprizele de alaptat au scazut, a inceput si diversificarea. Totusi o mai alaptez. Ea nu accepta suzeta, eu sunt suzeta ei. E un lucru bun ca nu i-a placut suzeta, ca de regula copiii renunta foarte greu la ea. Acum alaptez dimineata si seara, iar in timpul zilei mananca man ...