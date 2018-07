Cristina Siscanu i-a cerut lui Madalin sa se separe cateva zile! Dezvaluiri in premiera despre depresia dura prin care a trecut frumoasa vedeta

Cristina Siscanu a vorbit in premiera despre depresia prin care a trecut in urma cu ceva vreme.

Cristina Siscanu a fost invitata la „Madalin Ionescu Show”, emisiune moderata de sotul vedetei pe pagina sa de Facebook, si a abordat un subiect mai putin cunoscut. Ea a discutat cu Madalin despre depresia prin care a trecut in urma cu ceva vreme si a facut cateva marturisiri in premiera.

Discutia a inceput de la un prieten virtual care a intrebat-o pe Cristina "in live" daca e adevarat ca a vrut sa se desparta de Madalin.

Cristina: „Cred ca se refera la perioada in care am trecut eu prin acea depresie. A fost un moment in care eu te rugam sa ma lasi singura, sa stam o perioada separati. Dar noi nu aveam probleme in relatia de cuplu. Depresia mea de atunci a fost cauzata de alti factori, nicidecum din interiorul familiei.

Eu atunci l-am rugat pe Madalin sa stam separati cateva zile pentru ca il vedeam ca ii este foarte greu sa gestioneze partea profesionala care il solicita foarte mult si problemele mele”.

Madalin: „Si tu o faceai tot dintr-un fel de sacrificiu personal, pentru ca plangeai foarte mult si voiai sa ma menajezi”.

Cristina: „Iti era foarte greu si nu mai voiam sa ma vezi in starea aceea”.

Madalin: „Nu a fost nici un compromis, nu a fost o pauza, eu n-am putut sa plec, n-am lasat-o pe Cristina, chiar daca incepusem sa fiu afectat si eu. Am avut si eu depresia mea atunci si a continuat o perioada. Nu ai cum sa te incarci cu tot felul de lucruri fara sa intri in niste momente depresive. Insa lucrurile au fost depasite, le-am depasit amandoi”.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.