Cristina Siscanu, sexy in costum de baie, dupa ce a fost criticata dur! ”Asa am voie?”

Cristina Siscanu a pozat sexy in costum de baie, dupa ce, zilele trecute a fost criticata extrem de dur pentru tinuta aleasa la ceremonia de reinnoire a juramintelor. Sotia lui Madalin Ionescu a fost luata la rost de internauti, dupa ce a aparut intr-o rochie extrem de indrazneata la biserica. Mesajele si rautatile care s-a spus despre ea nu au lasat-o indiferenta pe fosta prezentatoare TV.

Cristina Siscanu s-a pozat in costum de baie si le-a transmis si ea o sageata oamenilor care au avut doar vorbe grele la adresa ei. ”In costum de baie la mare am voie? Sau sa imi pun o suba? ”, a scris jurnalista in dreptul imaginii cu ea pe o plaja, imbracata intr-un costum de baie intreg. Cum era de asteptat, mesajele au inceput sa curga imediat, cele mai multe prietene de pe Facebook explicandu-i ca nu poate fi pe placul tuturor.

