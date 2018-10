Cristina Spatar a facut 9 fertilizari in vitro. Prin ce chinuri a trecut

Cristina Spatar

Cristina Spatar a facut marturisiri despre fertilizarile in vitro si despre perioada de depresie prin care a trecut.

Cantareata Cristina Spatar are doi copii frumosi, Aida si Albert. Artista a marturisit ca, la emisiunea “Refresh by Oana Turcu”, de la Antena Stars, ca a trecut prin momente chinuitoare. A facut noua fertilizari in vitro.

“Am facut noua fertilizari. Inclusiv doctorita mea mi-a spus ca sunt foarte ambitioasa. Cine a trecut prin asa ceva, stie ce inseamna. E foarte solicitant psihic. te deformeaza, daca vrei. Unele se ingrasa, altele slabesc, unele capata celulita. Hormonii aceia mi-au facut cadou o mare celulita, dar nu m-a interesat la momentul respectiv.

Nu ma mai vad cu un copilas, am o varsta. Mi-am dorit la un moment dat, dar nu mai e cazul. Eu imi mai doream. In afara de Aida si de Albert, eu imi mai doream doi, cand eram maritata. Si bona mea imi spunea: “Ai sa vezi tu cat de greu e cu doi, dar cu patru”…”, a declarat Cristina Spatar.

Ea a vorbit si despre perioada de depresie prin care a trecut atat dupa nasteri, cat si dupa divortul de omul de afaceri Alin Ionescu.

“Mi-a fost foarte greu in perioada in care am nascut. Intr-adevar a existat depresie dupa nasterea copiilor, depresie specifica perioadei. Dupa aceea a fost o perioada foarte dureroasa putin inainte de divort si dupa divort.

Poate a fost mai usoara dupa ce fostul meu sot mi-a cerut divortul, pentru ca am inteles ca acela e finalul si nu mai am nicio speranta si m-am consolat, m-am resemnat. Dar oricum nu a fost usor, pentru ca a trebuit sa ma resetez si sa ma gandesc la o noua viata, o noua viata fara el, doar cu copiii. Eu sunt o peroana foarte puternica, viata mi-a dat foarte multe lovituri”, a mai afirmat Cristina Spatar.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.