Cristina Tarcea, omul sistemului securist - VIDEO

Sefa Inaltei Curti de Casatie si Justitie sprijina statul paralel prin declaratiile pe care le face. Aceasta a sprijinit mereu statul paralel si nu a luat niciun fel de masura cu toate ca ea este cea care ar trebui sa apere statul de drept. Cristina Tarcea este doar un alt om al sistemului care intervine in momentul cel mai oportun pentru sistem. Nu am auzit-o prea vehement in protocoalele incheiate in ICCJ si SRI, in schimb, este foarte vocala in a apara judecatorii si procurorii. Sefa Inaltei Curti de Casatie si Justitie din Romania nu a auzit pana astazi de libertatile cetatenesti. Din punctul ei de vedere, conteaza mai putin libertatile cetatenesti decat dorintele sistemului securist d ...