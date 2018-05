Cristina Topescu, tatalui sau, internat in spital: Ticu, lupta, nu te lasa, te iubesc mult!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul comentator sportiv Cristian Topescu este internat la Spitalul Elias din Capitala, in stare grava. El a fost adus de urgenta la spital, marti, in jurul pranzului, unde a primit ingrijiri pe Unitatea de Primiri Urgente si i s-au facut mai multe investigatii medicale. Cristian Topescu a ajuns la urgenta din cauza unui diabet dezechilibrat, netratat, el suferind si de alte afectiuni cronice. In aceste momente de lupta cu boala, fiica sa, Cristina Topescu, a simtit nevoia sa ii transmite un mesaj de incurajare. ”Tatal meu lupta, este un luptator. Toata viata am auzit de la el, de cate ori aveam vreo desnadejde: viata e o lupta, deci te lupta ! Si acum vreo luna de zile imi spunea el mie : nu te lasa, nu abandona ...