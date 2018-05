Cristinel Starica, seful pietelor din Iasi, scapa nepedepsit, iar alti soferi sunt sanctionati in doi timpi si trei miscari - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cotidianul BZI va prezinta inca un bun exemplu de favoritism manifestat intre autoritatile locale si anumiti indivizi cu functii importante in Iasi. In imaginile prezentate il avem pe seful EcoPiata, Cristinel Starica, care fara nicio grija blocheaza calea de acces in piata agroalimentara din zona Alexandru cel Bun. Intamplarea a avut loc joi, 17 mai, in jurul orei 11, insa existe sanse mari ca acest caz sa nu fie unul izolat. Mai grav este faptul ca niciun agent de la Politia Locala Iasi nu a indraznit sa se apropie de masina lui Starica, in timp ce alti soferi au fost amendati de dimineata pentru ca au parcat exact in acelasi loc. Un caz similar s-a petrecut tot astazi, in zona Tudor Vladimirescu, unde Viorel Blaj ...