Cristoiu: 'Iohannis e ca un tip care vrea sa aiba o amanta. Nu-l intereseaza referendumul'

Ion Cristoiu spune că anunțurile lui Klaus Iohannis privind referendumul sunt o strategie prin care transformă consultarea populară într-un instrument electoral. Jurnalistul a afirmat, la emisiunea “Gândurile lui Cristoiu”, că întrebarea va fi "Sunteți de acord cu amnistie și grațiere prin OUG"?, scrie Mediafax.

Ion Cristoiu a explicat că, prin intervenția de joi, președintele Klaus Iohannis a confirmat că vrea să întrețină agitația electorală din jurul ideii de referendum. “Prima dată a anunțat data referendumului, după asta a zis că are nevoie să lărgească tema. Ultima oară, acum joi, a anunțat că s-a adresat Parlamentului pentru că el are o aprobare pe teme de corupție. Și-atunci cere o lărgire a temelor și a adăugat două: să nu poată fi dată amnistia și grațierea pentru corupție și împotriva ordonanțelor de urgență pe teme de justiție. Probabil că... și data trecută am intuit că asta va fi având în vedere că amnistia și grațierea nu pot fi date decât prin ordonanță de urgență (...) Și probabil că întrebarea privind modificarea legilor Justiției prin ordonanță de urgență va include și pe aceasta cu amnistia”, a afirmat jurnalistul.

Ion Cristoiu spune că, după ce Iohannis a anunțat cele două teme ale referendumului, va fi o singură întrebare legată de ordonanțele de urgență în domeniul justiției, remarcând că șeful statului a ținut cont și de nemulțumirile USR de un posibil boicot al PSD.

“Acum s-a conturat cum vede el. Pe de o parte, a ținut cont de bombănelile useriștilor care au spus că trebuie și ceva cu corupția. Nu poate să facă o întrebare d-asta de o juma de filă și atunci întrebarea va fi Asta e cea mai mare problemă. Rămâne doar pe asta pentru că unește și tema corupției și a ordonanțelor de urgență și dă și posibilitatea unei campanii electorale pe tema asta. El pune acest referendum nu de dragul poporului român sau al justiției sau anticorupției, ci pune din punct de vedere electoral. Din punct de vedere electoral, el trebuie să țină cont de posibilitatea de a duce o campanie (...), iar pe de altă parte trebuie să fie o întrebare, și deja temele cerute, se vede... să nu ostilizeze electoratul PSD să boicoteze referendumul”, a susținut jurnalistul.

În opinia sa, și consultările președintelui cu partidele, cu societatea civilă fac parte tot din agitația electorală din jurul referendumului.

“Și consultările fac parte din lungire. El e ca un tip care vrea să aibă o amantă. Noi discutăm. În ce fază e. Nici măcar nu i-a trimis flori, nici măcar nu a invitat-o la cafea. El deja ne-a anunțat. Are de gând să... și are de gând să se întâlnească cu ea nu știu unde. Ea nici nu știe măcar. Din punctul acesta de vedere, el mai are etape până ajunge la faza finală. Și atunci el are interesul și cu consultările cu partidele care este o prostie. Nu trebuie să te consulți cu nimeni. E dreptul președintelui (...) Nu ai nevoie de nici o consultare. Toate acestea consultarea cu societatea civilă, cu partidele fac parte din agitația din jurul ideii de referendum. De fapt, pe el nu-l interesează referendumul propriu-zis, ci transformarea referendumului într-o temă de campanie electorală. Altfel nu putea să iasă în fiecare zi, la prânz să ne spună ceva”, a explicat Ion Cristoiu.

El nu a exclus posibilitatea ca președintele Iohannis să vină cu alte idei de lungire a discuțiilor în jurul referendumului și consideră că PSD-ului i-ar fi greu să mai dea acum o ordonanță de urgență pe Justiție.

“Acum are o temă. Probabil că peste două zile ne va spune că deja a ajuns scrisoarea la Parlament, peste o săptămână ne spune că așteaptă un răspuns. O să vedeți mai mult ca sigur va ieși în fiecare zi și va spune aștept răspunsul Parlamentului că nu mai putem sta. Tema asta mai are și un rol. În fața propriului electorat el spune , ceea ce într-un fel e corect. Ar fi greu acum pentru PSD acum să dea o ordonanță când nu știe consultarea populară", a spus Ion Cristoiu.

Președintele Klaus Iohannis a anunțat joi cele două teme care au fost transmise Parlamentului ca fiind de interes național și urmează să fie puse în discuție la referendumul din 26 mai: interzicerea OUG pe justiție și interzicerea amnistiei și grațierii pentru fapte de corupție. De asemenea, șeful statului a trimis vineri o scrisoare președinților partidelor și formațiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, prin care îi invită, săptămâna viitoare, la consultări, la Palatul Cotroceni, pe tema situației din justiție.