Cristoiu, ipoteza incendiara: Cum va ajunge Dragnea fara sa vrea președintele Romaniei

SUA a livrat o solicitare cu 12 de puncte către Iran pentru a reveni în cadrul acordului, între care cele de mai sus: retragerea din conflictele regionale din Yemen şi Siria, retragerea susţinerii teroriste în Siria, stoparea oricăror teste cu rachete balistice şi stoparea oricăror cercetări nucleare.

Sancţiunile americane unilaterale: stoparea deplină a exporturilor de petrol în 6 luni

Noile sancţiuni vizează patru domenii cheie din economia iraniană: industria portuară, transportul cu nave, energia, cu precădere exportul de petrol, finanţele, asigurările şi reasigurările transporturilor navale. Practic, începând de duminică noapte, nici o companie nu are voie să facă afaceri în aceste domenii cu Iranul, inclusiv compania SWIFT ce face tranzacţiile financiare nu poate include entităţile sub sancţiuni cu excepţia tranzacţiilor umanitare. Sancţiunile americane vizează, din 5 noiembrie, 700 de indivizi, entităţi economice, vase şi companii de transport iraniene ce intră sub regimul acesta, potrivit situaţiei din 2015, la care se adaugă alte 300 de entităţi noi, listă pe care se află băncile majore din Iran, exportatorii de petrol şi companiile de shipping.