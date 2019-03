Cristoiu, omul care o poate infunda pe Kovesi

Laura Codruta Kovesi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ion Cristoiu este audiat astazi la Sectia Speciala de Ancheta a magistratilor in dosarul in care este cercetata Laura Codruta Kovesi, dupa ce jurnalistul a vazut, in timpul unui interviu cu Sebastian Ghita, realizat in Serbia, o fotografie care ar demonstra relatia apropiata dintre fosta sefa DNA si Ghita. Este incredibil! Iata cum Laura Codruta Kovesi le ordona procurorilor sa 'fenteze' legea Jurnalistul Ion Cristoiu a povestit deja, in emisiunea “Gandurile lui Cristoiu” ca fotografia celebra o arata pe Laura Codruta Kovesi intr-un selfie, alaturi de mama lui Sebastian Ghita si fosta sotie a acestuia. Fotografia este realizata intr-o crama, in fata unor butoaie. Intrebat ina ...