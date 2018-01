Fantezia romantică "The Shape of Water", regizat de Guillermo del Toro, cu 14 nominalizări, a fost desemnat "cel mai bun film" la cea de-a 23-a ediţie a galei Critics' Choice Awards, care a avut loc joi seară în Santa Monica, scrie The Hollywood Reporter. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Filmul lui Guillermo del Toro a câştigat patru premii, inclusiv pe cel pentru "cel mai bun regizor". La capitolul televiziune, "Big Little Lies" a câştigat patru premii: "cea mai bună miniserie" şi "cea mai bună actriţă într-un film pentru TV sau miniserie". (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Gary Oldman a fost desemnat "cel mai bun actor" pentru rolul din "Darkest Hour", iar în categoria feminină echivalentă Frances McDormand pentru rolul din "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri". "Cel mai bun actor în rol secundar" a fost Sam Rockwell în "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" şi Allison Janney - "cea mai bună actriţă în rol secundar" pentru interpretarea din "I, Tonya". Actriţa Brooklynn Prince a fost desemnată "cel mai bun tânăr actor" cu rolul din "The Florida Project". "Cel mai bun regizor" a fost Guillermo del Toro pentru "The Shape of Water", iar "cel mai bun scenariu original" a fost al lui Jordan Peele - "Get Out". Premiul pentru "cel mai bun scenariu adaptat" a ajuns la James Ivory - "Call Me by Your Name", iar "cea mai bună imagine" a fost a lui Roger Deakins - "Blade Runner 2049". Mark Bridges a câştigat premiul pentru "cele mai bune costume" - "Phantom Thread", în timp ce premiul pentru "cel mai bun machiaj" a revenit filmului "Dar ...