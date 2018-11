CRIZA bate la ușa: Se impune o moțiune de cenzura in preajma discutarii in Parlament a bugetului pe 2019

Senatorul PNL Iancu Caracota a afirmat că este necesară o moțiune de cenzură împotriva Executivului în perioada când va fi discutat în Parlament bugetul pentru anul 2019. Liberalul a adăugat că Guvernul PSD-ALDE a tăiat, la ultima rectificare, fonduri de la Educație, Cercetare și Transporturi, scrie Mediafax.

"Uniunea Europeană a avut printre prioritățile bugetului comunitar pentru anul 2018, Cercetarea, Educația și dezvoltarea Infrastructurii. Cu toate acestea, Guvernul PSD-ALDE a tăiat la ultima rectificare fonduri chiar de la Cercetare, Educație și Transporturi, ceea ce arată defazajul actualei guvernări în raport cu interesele României și cu prioritățile europene. Banii alocați Educației, Cercetării și Transporturilor au fost redirecționați către Ministerul Finanțelor pentru a fi plătite, în principal, datoriile și dobânzile statului", a declarat Iancu Caracota, printr-un comunicat de presă remis, duminică, MEDIAFAX.

Liberalul a adăugat că recesiunea economică mondială care a fost anunțată trebuie să fie preîntâmpinată de către GUvern prin măsuri care să controzele deficitul bugetar.

"Decizia Guvernului de a lua bani de la ministere importante pentru a-și plăti datoriile arată foarte clar că viitorul buget, cel pentru 2019, trebuie construit cu grijă, astfel încât statul român să evite o criză bugetară, în contextul în care toate vocile avizate din mediul economic intern și internațional preconizează o criză financiară majoră pe plan extern. Anunțata recesiune economică mondială trebuie preîntâmpinată de Guvern cu măsuri echilibrate care să asigure un deficit bugetar controlabil și o gestionare rațională a banului public", a completat Caracota.

Cu toate acestea, senatorul PNL este sceptic că Executivul va construi, pentru anul 2019, un buget sustenabil pentru economie.

"Este puțin probabil ca actuala guvernare, din rațiuni populiste, să construiască un Buget pentru anul viitor sustenabil pentru economia românească! În acest context politic intern defavorabil economiei românești, PNL va depune o moțiune de cenzură în preajma discutării în Parlament a Bugetului pentru 2019 și va veni cu propria proiecție economică. Soluțiile PNL se vor sprijini pe respectarea tratatului fiscal european, tratat care previne derapajele politicianiste, de acordare a unor beneficii electorale cu efect destabilizator pe termen lung. De asemenea, PNL va propune prin proiecția sa bugetară ca aproximativ 5% din PIB să meargă către investiții", a mai spus Iancu Caracota.

Acesta conchide că este necesar un pact național pe termen lung, prin care să fie asigurat, prin bugetul național, un procent rezonabil pentru investiții.

"În calitate de senator al României susțin necesitatea unui pact național prin care, pe termen lung, Bugetul național să asigure un procent rezonabil pentru investiții. Alături de accesarea fondurilor europene, investițiile statului reprezintă un pilon asiguratoriu pentru dezvoltare economică pe termen lung și un nivel de siguranță sporit în cazul unei crize economice internaționale", a explicat liberalul.

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sâmbătă, la Iași, că Opoziția va stabili data la care va depune moțiunea de cenzură împotriva Guvernului, după 1 decembrie, precizând că PNL încă nu au ajuns la numărul necesar de parlamentari pentru a căderea Cabinetului Dăncilă.

Guvernul a aprobat, în ședința de vineri, a doua rectificare bugetară a anului, cu un plus de 9,5 miliarde de lei la venituri și 10,7 miliarde de lei la cheltuieli și cu încadrarea în deficitul bugetar de 2,9% din PIB, a anunțat vineri ministerul Finanțelor Eugen Teodorovici, la finalul ședinței Executivului.

Cheltuielile pentru investiții vor fi, a spus ministrul, mai mari cu 40% faţă de realizările din 2017, iar ponderea datoriei guvernamentale în PIB va fi 35%, a patra cea mai mică din Uniunea Europeană.

Veniturile bugetului de stat pe 2018 se majorează cu 831,4 miliarde lei, principalele influenţe venind pe impozitul pe profit, un plus de peste 400 milioane lei, venituri nefiscale cu un plus 2,3 miliarde lei şi alte sume primite de la Uniunea Europeană, plus 2,6 miliarde lei. La accize va fi o scădere cu 1,2 miliarde lei şi la TVA de 1,9 miliarde lei. Cheltuielile bugetului de stat se majorează, în urma rectificării, cu suma de 1,7 miliarde lei.

