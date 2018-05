Criza de culegatori de capsuni in plin sezon. Salariul unui muncitor in strainatate

Criza culegatori capsuni google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Suntem in plin sezon de cules capsuni si Romania, printre altele, se confrunta cu o criza uriasa de culegatori. In timp ce plantatiile din vestul Europei sunt pline de romani care strang zilnic sute de ladite pline cu fructe, pe plantatiile de la noi bate vantul. Tocmai de aceea, multi agricultori de la noi isi cheama rudele in ajutor, iar altii isi micsoreaza suprafetele cultivate, pentru a nu ramane cu ele pe camp. Ce-i drept, in afara se castiga mult mai bine din aceasta munca. La limita dintre judetele Bihor si Arad, in satul Ghiorac, il gasim pe nea Gheorghe. De o saptamana a inceput sa culeaga capsuni. Il ajuta rudele, dar si cativa copii din sat. “Ce-i rosu se culege frumos ...