Criza FARA PRECEDENT - Operații anulate și bebeluși trimiși acasa de la un spital din Timiș

Spitalul din orașul Deta, județul Timiș, a rămas fără căldură și apă caldă, în urma unei neînțelegeri între distribuitorul de gaz și furnizor, astfel că toate operațiile au fost anulate, iar doi bebeluși au fost externați. De asemenea, 1.000 de elevi din Deta învață în frig, scrie Mediafax.

Directorul Spitalului Orășenesc Deta, Codruța Bungău, a declarat, luni, corespondentului MEDIAFAX, că unitatea medicală nu are căldură și apă caldă începând de duminică, după ce a fost întreruptă alimentarea cu gaz în localitățile Deta, Stamora Moravița, Denta și Voiteni-Voiteg, din județul Timiș, în urma unor neînțelegeri între distribuitorii de gaz și furnizorul.

“Ne desfășurăm activitatea foarte greu. Doi nou-născuți au fost trimiși acasă, deși nu era cazul de externare, pentru că nu le putem asigura confortul termic. Am pus radiatoare, dar nu avem pentru toate saloanele din spital. Încercăm să facem față cum putem. Noi am crezut că este o defecțiune care va fi remediată, nu am fost notificați înainte. Nu se mai fac deloc operații, pentru că în blocurile operatorii avem 18 grade Celsius, nu putem ține pacienții dezbrăcați în astfel de temperaturi. Urgențele sunt trimise la spitalele din Timișoara, aglomerăm Serviciul de Ambulanță. Noi nu avem căldură, nu avem apă caldă. Deservim 60.000 de oameni din trei orașe, plus o mulțime de comune. Spitalul este plin, ieri aveam 63 de pacienți internați. O să lucrăm în condiții de avarie, să sperăm că n-o să dureze mult situația”, a afirmat directorul spitalului din Deta.

Codruța Bungău a precizat că, în cazul în care nu se va da drumul la gaz, ar dura cel puțin o lună până când rezervorul de gaz va fi schimbat, aceasta fiind soluția cea mai rapidă.

De asemenea, potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Timiș, peste o mie de elevi care învață la școlile din Deta, racordate la gaz, învață în frig, pentru că nu au căldură, în urma întreruperii gazului.

Prefectul județului Timiș, Eva Andreaș, a declarat că marți la Ministerul Energiei are loc o întâlnire între distribuitorii de gaz și furnizor, în speranța că se va găsi o soluție.