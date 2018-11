Criza in Oltenia? Craiova pierde la Botosani, 1-2, dupa un meci aproape perfect al echipei lui Ciobotariu

FC Botosani CS U Craiova google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); FC Botosani a invins-o pe CS U Craiova, 2-1, in ultimul meci al etapei a 16-a. Fara Mitrita, oltenii au fost de nerecunoscut, in special in prima repriza, si pierd deocamdata contactul cu liderul CFR Cluj. Inceput de criza in Oltenia? Asta indica ultimele doua rezultate. Dupa 1-1 cu Sepsi, meci in care au fost favorizati de arbitru, elevii lui Mangia au facut o partida modesta la Botosani si nu au obtinut nici macar un punct. La primul meci cu Liviu Ciobotariu pe banca, moldovenii au atacat inca din startul meciului si au fost aproape de gol in minutul 20, cand Mihai Roman II a finalizat mult peste poarta dintr-o pozitie ideala. Cinci minute mai tarziu, moldovenii au deschis scorul prin Die ...