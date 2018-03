Criza medicala! Romania risca sa nu mai fabrice medicamente esentiale!

Medicamente google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER) a avertizat marti ca Romania risca sa nu mai fabrice medicamente esentiale in doi ani si cere Guvernului si coalitiei de guvernare sa se implice serios in proiectele si dezbaterile legate de preturi si taxa clawback. “Solicitam coalitiei de guvernare PSD-ALDE si Guvernului Dancila sa se implice serios in proiectele si dezbaterile legate de preturile la medicamente si taxa clawback. Altfel, in doi ani, Romania risca sa nu mai fabrice medicamente esentiale, iar pacientii vor fi pusi pe drumuri sa-si gaseasca si cele mai elementare tratamente”, se arata in comunicat. PRIMER, care reuneste 16 situri de fabricatie din tara ...