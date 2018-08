Criza pestei porcine s-a ”raspandit” la cultivatorii de porumb. Ordinul dat de Daea

Raspandirea pestei porcine i-ar putea duce la faliment pe crescatorii de animale, dar mai nou, si pe cei care cultiva porumb.

Acolo unde exista temeri ca mistretii ar fi putut ajunge in culturile agricole, in cautarea hranei, ministrul Agriculturii a dat ordin sa fie distrus porumbul. Explicatie este ca animalele pot contamina porumbul prin secretii si atingere. Asta inseamna ca terenurile trebuie verificate inainte de recoltare, iar daca exista semne ca au fost calcate de mistreti, trebuie anuntate autoritatile. Asta s-ar putea intampla, in special in focare, cum ar fi Tulcea, Braila si Ialomita, zone in care se cultiva si mult porumb.

“Este interzisa recoltarea plantelor de pe zonele afectate, in focarele care au fost declarate ca urmare a depistarii bolii la mistreti. In aceste zone proprietarii/utilizatorii de teren agricol vor izola plantele, le vor distruge, dupa care vor dezinfecta zona”, se arata in ordinul oficial.

Ulterior, ministerul a transmis o serie de precizari si a transmis ca ordinul emis nu vizeaza sub nicio forma distrugerea sau arderea culturilor agricole.

“Ordinul dat pentru combaterea pestei porcine africane nu vizeaza sub nicio forma distrugerea sau arderea culturilor agricole, se refera doar la zonele unde aparut un focar de pesta porcina africana la porcul mistret, dar numai in cazul in care acesta este gasit in cultura. Este un ordin cu caracter intern pentru a pregati specialistii sa abordeze aceasta tema impreuna cu fermierii, in conformitate cu ceea ce s-a decis la Comitetul ministerial pentru situatii de urgenta. Deci, daca se gaseste in cultura un mistret mort ca urmare a contaminarii cu PPA, atunci zona respectiva se incercuieste si nu se atinge de ea. Pleaca cultura de acolo, dar ocoleste locul respectiv care se trateaza. Mai sunt oameni care vad porumbul culcat acolo si zic lasa sa iau porumbul asta culcat acasa, ori nu este cazul. E vorba doar de locul unde a fost porcul, daca a fost gasit. Acesta se dezinfecteaza pur si simplu. In momentul de fata nu avem nicio astfel de situatie. Nu exista la aceasta data vreun caz in Romania. Ordinul suna foarte clar: in conditiile in care se gaseste un mistret mort la locul respectiv, se trateaza locul respectiv. Daca il gasim in padure nu taiem copacii si nu dam foc la padure. Pai ce facem, ardem tara? Raman consternat de informatiile din presa care pot face rau tarii prin interpretare alarmanta si neconforma cu ordinul dat”, a declarat public, ministrul Agriculturii, Petre Daea.

Producatorii de cereale sustin ca masura este exagerata. Ei spun ca exporturile ar putea fi afectate.

Pe de alta parte patronatul din industria alimentara ROMALIMENTA a cerut ministerului agriculturii si autoritatii sanitare veterinare sa nu mai permita cresterea porcilor in gospodarii, asa cum s-a intamplat si in alte tari. Autoritatile nu iau in calcul, cel putin momentan, aceasta masura extrema.

Ioan Ladosi, presedintele asociatiei producatorilor de carne de porc: „Marea problema va fi importul, pentru ca anul trecut s-au importat carne de porc si produse din carne de porc in valoare de jumatate de miliard de euro. Importurile vor creste cu inca 300 de milioane de euro.”

Crescatorii de porci sustin ca au tras semnale de alarma inca de acum doi ani si jumatate, cand au aparut focare de pesta porcina africana in jurul Romaniei si potrivit lor daca se luau masuri din timp, probabil ca nu am fi ajuns sa omoram peste 70 de mii de animale.

In Romania cresc atat in ferme, cat si in gospodarii aproximativ 4 milioane de porci.

