Crucea Rosie Tulcea, sedinta de bilant al activitatii din anul 2017

„Am văzut un raport destul de consistent al Crucii Roșii Filiala Tulcea, au fost foarte multe activități prin care reușiți să alinați suferința, să protejați sănătatea, chiar să preveniți anumite boli, lucru care nu este tocmai ușor de făcut. Vin din zona de voluntariat, am activat ani la rând într-un ONG și știu de ce probleme vă loviți, bateți din ușă în ușă pentru a obține finanțări pentru toate aceste proiecte.



Noi, Consiliul Județean, am încercat să fim și cred că reușim să fim un colaborator al Crucii Roșii, prin implementarea acestui proiect „Puncte de prim ajutor în școlile din mediul rural“. S-a început un program de zece puncte, care s-a dovedit un real succes, continuăm cu încă 15 puncte, sperăm să veniți, din nou, cu altă solicitare, după ce se va implementa și a doua fază.



Ieri am participat la o ședință a Jandarmeriei Române și observam că ei vor împlini, pe data de 3 aprilie, 168 de ani. Astăzi, văd că o altă instituție, de această dată a societății civile, Societatea Națională de Crucea Roșie, împlinește 142 de ani. Iată că lucrurile bune dăinuie. Vă felicit pentru întreaga muncă depusă în anul 2017“, a declarat vicepreședintele Consiliului Județean, Dumitru Mergeani.