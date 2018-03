Cruzime fara margini la Vaslui! Un barbat i-a mancat urechea prietenului sau! Totul s-a petrecut intr-o padure

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Caz incredibil in Vaslui. Un barbat i-a mancat urechea prietenului sau dupa ce s-a luat la bataie cu acesta din cauza unei glume proaste.. Totul s-a intamplat, ieri dupa-amiaza, in padurea de la marginea comunei Osesti din judetul Vaslui. Un barbat in varsta de 38 de ani a ramas fara urechea stanga dupa ce a fost muscat de un prieten. Cei doi au mers in padure pentru a taia lemne, iar pe drum au baut mai multe pahare de vin, potrivit vremeanoua.ro. Vasile Morosanu (38 de ani) a inceput sa faca glume proaste la adresa prietenului sau de pahar, Marcel Rusu, iar acesta din urma s-a suparat si a sarit la bataie. In timpul bataii, Marcel Rusu l-a muscat pe Vasile Morosanu de urechea stanga. Rana a fost atat de grava incat barbatul ...