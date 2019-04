CSALB a inregistrat aproape 500 de cereri, in primele trei luni ale acestui an

Fiul lui Andrei Pleşu, Mihai Pleşu, implicat într-un dosar de trafic de droguri, a fost reţinut. El urmează să fie dus în fața judecătorilor, cu mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Pleșu are la activ 4 căsnicii, dintre care două cu aceeași femeie.

In 2019, Dr. Oz propune dieta non-dieta. Mai exact, poti sa mananci orice, atat timp cat respecti ritmul circadian sau ceasul de 24 de ore.

Dosar exploziv instrumentat de procurorii DIICOT Iasi. In cateva ore, lumea buna din Iasi si Bucuresti a fost data peste cap. Fiul lui Andrei Plesu a fost ridicat de mascati si adus la Iasi.

Tanarul care a sustinut ca este un baiat american dat disparut in urma cu opt ani, pe nume Timmothy Pitzen, s-a dovedit a fi un escroc in varsta de 23 de ani, desi pretindea ca are doar 14 ani. Cu farsa lui josnica, barbatul i-a torturat emotional familia acelui copil care a asteptat timp de mai multe ore rezultatul anchetei.