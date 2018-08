CSC Mihail Kogalniceanu a jucat cu Agricola Borcea in prima faza nationala a Cupei Romaniei. Cum s-a incheiat meciul

Am părăsit competiția, dar am făcut-o cu fruntea sus. Suntem mulțumiți. Am făcut o figură frumoasă, jocul nostru fiind remarcat și de președintele echipei Agricola. S-a cunoscut diferența de pregătire dintre cele două echipe, în favoarea formației din Borcea, dar băieții noștri au dat totul. După ce am marcat, am avut o perioadă bună, încercând să egalăm și să ducem meciul în prelungiri, dar nu am reușit, a declarat Costel Pariza, președintele CSC Mihail Kogălniceanu.