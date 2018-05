CSM a publicat protocolul declasificat cu SRI

CSM

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat, vineri, protocolul de colaborare cu Serviciul Roman de Informatii.



Protocolul a fost adoptat in 2012 si este semnat de seful SRI de atunci, George Maior, si presedintele CSM la acea data, Alina Ghica.





Consiliul Superior al Magistraturii a anuntat pe 5 aprilie ca a incheiat, in anul 2012, un protocol institutional cu Serviciul Roman de Informatii.



In luna martie 2017, protocolul a fost insa denuntat, prin acordul partilor, fiind demarata procedura de declasificare.



Desecretizarea protocoalelor



Amintim ca premierul Viorica Dancila a solicitat desecretizarea protocoalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului, sub motivul "interesului public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru functionarea Romaniei ca stat democratic in care functioneaza separatia puterilor in stat, precum si pozitia oficiala exprimata astazi de Administratia Prezidentiala".



Ulterior, in 19 martie, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a cerut oficial procurorului general Augustin Lazar inceperea procedurii legale de desecretizare a protocoalelor incheiate intre Ministerul Public, DNA, DIICOT si SRI.



Serviciul Roman de Informatii (SRI) a publicat, pe 30 martie, protocolul de colaborare incheiat cu Parchetul General. Protocolul a fost semnat in februarie 2009 de procurorul general Tiberiu Nitu si prim-adjunctul SRI Florian Coldea si a inlocuit documente similare incheiate chiar imediat dupa infiintarea de catre Guvernul Nastase a Parchetului National Anticoruptie (PNA), actuala DNA.

