CSM amana cu o saptamana audierea lui Augustin Lazar in vederea avizului pentru revocare

Bucurestenii ar putea plati mai scump pentru caldura, chiar din aceasta luna. Iata de ce Incalzirea locuintelor bransate la sistemul centralizat de termoficare din Capitala s-ar putea scumpi chiar din aceasta luna. Motivul: pe fondul scumpirilor pronuntate care au avut loc in domeniul energiei, in 2018, ELCEN - societatea producatoare a agentului termic livrat in sistem centralizat in C ...

Scandal intr-o biserica din Maramures: Enoriasii s-au blocat inauntru si nu il primesc pe noul preot Politistii si jandarmii au fost nevoiti sa intervina la Biserica "Iosif Marturisitorul" din Sighetu Marmatiei, judetul Maramures, unde zeci de credinciosi ortodocsi nemultumiti de numirea unui nou preot paroh au impiedicat oficierea slujbei de instalare a acestuia.

CE nu s-a spus despre retragerea lui Merkel. Remus Borza: In curand, vom vorbi de UE la timpul trecut Deputatul Remus Borza a publicat luni, 5 noiembrie, pe blogul său un articol prezentând cum va arăta Europa după retrage ...

Ultimele imagini cu torționarul Alexandru Vișinescu, in viața Torționarul Alexandru Vișinescu a murit în această după-amiază, la o lună după ce a fost găsit inconștient în celula sa, unde avea de executat cei 20 de ani de închisoare. Alexandru Vișinescu s-a stins din viață la vârsta de 93 de ani. În 2016, fostul comandant al Penitenciarului Râmnicu Sărat a fost condamnat definitiv la […] The post Ultimele imagini cu torționarul Alexandru Vișinescu, în viață appeared first on Cancan.ro.

Un POLITOLOG tranșeaza scandalul din PSD: Curajul celor anti-Dragnea este foarte REDUS! EXCLUSIV Luni, 5 noiembrie, are loc Comitetul Executiv Național al Partidului Social Democrat (PSD). În ultima perioadă scena pol ...

Torționarul Alexandru Vișinescu a murit! Torționarul Alexandru Vișinescu a murit în această după-amiază. La o lună după ce a fost găsit inconștient în celula în care executa cei 20 de ani de detenție, Alexandru Vișinescu s-a stins din viață la vârsta de 93 de ani. El fusese operat luna trecută la Spitalul „Bagdasar Arseni” pentru o ruptură de splină și […] The post Torționarul Alexandru Vișinescu a murit! appeared first on Cancan.ro.

Scandal la o biserica din Sighetu Marmației. A fost nevoie de intervenția polițiștilor Polițiștii și jandarmii au fost nevoiți să intervină la Biserica ”Iosif Mărturisitorul” din Sighetu Marmației, județul Maramureș, unde zeci de credincioși ortodocși nemulțumiți de numirea unui nou preot paroh au împiedicat oficierea slujbei de instalare a acestuia. Purtătorul de cuvânt al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, Ștefan Cristian, a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, că fostul preot, […] The post Scandal la o biserică din Sighetu Marmației. A fost nevoie de intervenția polițiștilor appeared first on Cancan.ro.

I-a placut sa fie polițista și s-a ales cu dosar penal! Asta a pațit dispecera de la IPJ Vaslui Mariana Cazacu, dispecer la IPJ Vaslui, a făcut accident auto pe podul Crasna și s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpa. Asta pentru că fata Marianei, de 14 ani, s-a ales cu câteva răni și a ajuns pe mâinile medicilor. Dar aici intervine încercarea femeii care a condus de a scăpa basma […] The post I-a plăcut să fie polițistă și s-a ales cu dosar penal! Asta a pățit dispecera de la IPJ Vaslui appeared first on Cancan.ro.

Un membru al 'Ndrangheta a luat ostatice mai multe persoane in Italia. Ce se stie despre barbat Un membru al grupării infracţionale Ndrangheta dat în urmărire a luat ostatice mai multe persoane într-un oficiu poştal situat în regiunea Emilia-Romagna, în nordul Italiei, informează site-ul cotidianului La Repubblica.