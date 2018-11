CSM: Aviz negativ pe cererea de revocare din functie a procurorului general; hotararea va fi motivata si transmisa MJ

Secţia pentru procurori a CSM a dat luni aviz negativ propunerii formulate de ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, privind revocarea din funcţie a procurorului general Augustin Lazăr. "În şedinţa din data de 19 noiembrie 2018, Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, cu majoritate, a avizat negativ solicitarea ministrului Justiţiei privind revocarea din funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a domnului Augustin Lazăr. Hotărârea Secţiei pentru procurori va fi motivată şi transmisă Ministerului Justiţiei", se arată într-un comunicat al CSM. Potrivit unor surse judiciare, decizia a fost luată cu cinci voturi ''pentru'' şi un vot ''împotrivă''. Avizul CSM este unul consultativ. Ministrul Justiţiei a plecat de la CSM înainte de anunţarea rezultatului votului. Întrebat de jurnalişti cum a votat, Toader a spus: "Cum am gândit. (...) În sensul raportului. Acum e previzibil. Eu am făcut raportul la minister cu toată convingerea". Pe 24 octombrie, Tudorel Toader a anunţat declanşarea procedurii de revocare din funcţie a procurorului general Augustin Lazăr. Ministrul Justiţiei a enumerat atunci 20 de puncte privind activitatea procurorului general, printre care: probleme grave de comportament şi comunicare publică; probleme grave de management; lipsa organizării eficiente şi a asumării responsabilităţii; discursuri eminamente politice şi acuzaţii la adresa autorităţilor statului; contestarea deciziilor Curţii Constituţionale; neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin proiectul de management prin utilizarea pe scară largă a delegărilor în funcţii de conducere; critici aduse Parlamentului şi Guvernului; modul de desfăşurare a anchetei privind intervenţia jandarmilor la protestul din 10 august; încălcarea legii prin semnarea unor protocoale cu SRI. Tudorel Toader mai declara că dosarul de candidatură depus în anul 2016 de procurorul general Augustin Lazăr nu era complet, deoarece lipsea ultima evaluare a activităţii profesionale. De asemenea, Toader afirma că în dosarul de candidatură de la MJ se afla o ordonanţă de clasare pe numele preşedintelui Klaus Iohannis. Ulterior, s-a descoperit că această ordonanţă nu a fost întocmită de Augustin Lazăr, ci de un alt procuror, Cristian Lazăr. Potrivit legii, ministrul Justiţiei poate cere revocarea din funcţie a şefului Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia pentru procurori a CSM dă un aviz consultativ, iar decizia o ia şeful statului. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Simona Aruştei) Citiţi şi: Replici la CSM / Toader: Am urmărit cum v-aţi înroşit şi vocea vă tremura; Lazăr: Nu sunt în campanie electorală Lazăr, la CSM: Propunerea de revocare a mea din funcţie - nelegală; solicit emiterea unui aviz negativ Toader, despre avizul CSM în cazul propunerii de revocare a lui Lazăr: Ar trebui să nu fie deloc Toader către Lazăr: Vă place funcţia de general; în momente cheie aţi fost ba în China, ba în Africa de Sud Toader, la CSM: Nu cred că există deja o echipă restrânsă ce elaborează un draft de aviz negativ pentru Lazăr