CSM Bucuresti a zdrobit-o pe Metz in sferturile Ligii Campionilor

CSM Bucuresti Metz CSM Bucuresti e cu un pas in Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin, dupa ce vineri seara a invins-o categoric pe Metz, in prima mansa a sferturilor de finala. Intr-o atmosfera incendiara in Sala Polivalenta din Bucuresti, campioana Romaniei s-a impus in fata campioanei Frantei la o diferenta incredibila de 13 goluri, scor 34-21 (19-13). Mansa retur e programata pe 15 aprilie, in Franta. Cu Per Johansson pe banca, sosit in urma cu doar doua saptamani in locul lui Helle Thomsen, CSM Bucuresti a reusit unul dintre cele mai bune meciuri din istorie in fata lui Metz. Cristina Neagu, Isabelle Gullden si compania au jucat aproape de perfectiune si doar printr-o minune mai pot rata prezen ...