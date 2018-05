CSM Bucuresti, INFRANGERE fara drept de apel in semifinalele Ligii Campionilor. Prestatie dezamagitoare

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); CSM Bucuresti a pierdut primul meci din Final Four-ul de la Budapesta, scor 20-26, in fata lui Gyor Audi ETO. CSM Bucuresti a simtit din plin presiunea fanilor din arena Laszlo Papp. Inceputul a fost unul dezastruos, presarat cu o multime de erori tehnice. Gyor a marcat 3 goluri consecutive, pana cand Neagu a luat o actiune pe cont propriu, in minutul 10, si a marcat. Nici sansa nu a fost de partea bucurestencelor, bara fiind lovita de 6 ori in primele 30 de minute, o data chiar din lovitura de la 7 metri, de Gullden. Dupa primul time-out cerut de Per jocul s-a echilibrat. Ajutata si de interventiile lui Grubisic, CSM a intrat la cabine cu un deficit de doar doua goluri. Defensiva "tigroaicelor" a fost cheia reveniri ...