CSM Bucuresti, meci horror in grupele Champions League. A pierdut la 5 goluri in deplasarea din Norvegia

Presedintele PNL, dupa criticile lui Ciolos: Cine ataca PNL face un urias serviciu PSD Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, in legatura cu afirmatiile lui Dacian Ciolos, ca cine critica PNL face "un urias serviciu PSD". Fostul premier tehnocrat a spus ca PNL refuza sa se reformeze si sa se alature MRI intr-un proiect de schimbare a societatii romanesti.

Ce soarta cruda! Ce marturii a facut fosta soție a polițistului criminal in urma cu cațiva ani Pură coincidență sau o lecție traumatizantă primită de la viață? Aceasta e întrebarea de pe buzele cunoscuților fostei soții a lui Marius Franțescu, care și-au amintit una dintre declarațiile făcute de aceasta în urmă cu câțiva ani. Alina Lăudatu este îngenuncheată de durere după ce ieri, fostul partener a asasinat copilul pe care îl aveau împreună, […] The post Ce soartă crudă! Ce mărturii a făcut fosta soție a polițistului criminal în urmă cu câțiva ani appeared first on Cancan.ro.

Keșeru e „pe val”; A marcat trei goluri pentru Ludogoreț in Bulgaria Fotbalistul echipei Ludogoreţ Razgrad, Claudiu Keşeru, a înscris trei goluri în meciul câştigat, duminică, în deplasare, ...

Gata, incepe școala! Cand vor avea elevii și preșcolarii urmatoarea vacanța Elevii din învăţământul primar şi preşcolarii se vor întoarce luni la cursuri, după o săptămână de vacanţă, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale. Când vor avea următoarea vacanță? Structura anului şcolar cuprinde semestrul I: 10 septembrie 2018 – 1 februarie 2019 şi semestrul al II-lea: 11 februarie 2019 – 14 iunie 2019. Vacanţele elevilor […] The post Gata, începe școala! Când vor avea elevii și preșcolarii următoarea vacanță appeared first on Cancan.ro.

Mirabela Dauer, urmarita de profitori: ”Nu am vrut sa merg prea departe!” VIDEO Mirabela Dauer a dezvăluit că, dă când a devenit cunoscută, nu mai știe cine îi e prieten și cine doar profitor, fie pentru imagine, pentru bani sau alte interese. Cântăreața a spus că aceste lucruri o amărăsc teribil. „Cred că m-am învăţat minte…Eu iubesc foarte tare oamenii. Nu că aş avea 100% încredere în ei, […] The post Mirabela Dauer, urmărită de profitori: ”Nu am vrut să merg prea departe!” VIDEO appeared first on Cancan.ro.

Ministrul Muncii este nemultumit de legea offshore: Varianta lui Dragnea era mai buna Ministrul Muncii, Olguţa Vasilescu, a declarat că nu este mulţumită de forma legii offshore, care a trecut de Camera Deputaţilor, ea subliniind că varianta prezentată de liderul PSD, Liviu Dragnea, aducea mai multe beneficii statului român.

Dragnea si lideri judeteni PSD discuta la Parlament despre ordinea de zi la Comitetul Executiv National de luni Preşedintele PSD Liviu Dragnea discută la Parlament, duminică seara, cu o parte din liderii judeţeni PSD, pe tema ordinii de zi a Comitetului Executiv Naţional de luni, au declarat pentru MEDIAFAX surse din partid.

Olguta Vasilescu explica cum vor creste salariile profesorilor de la 1 ianuarie/ Ce salarii vor avea angajatii din cadrul ministerelor Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a anunţat, duminică seară, cum vor creşte salariile profesorilor de la 1 ianuarie 2019. Ministrul a prezentant mai multe grafice, iar cea mai mare creştere o vor avea profesorii universitari, de peste 600 de lei.

Moody's confirma ratingul pe termen lung al Republicii Moldova la `B3`, cu perspectiva stabila Moody's Investors Service a confirmat ratingul pe termen lung în valută şi monedă locală al Republicii Moldova la "B3" şi a menţinut perspectiva la stabilă, se arată într-un comunicat al agenţiei de evaluare financiară. /* (c)AdOcean 2003-2017, SomaSocial_ro. ...