CSM: Exista indicii ca Danilet a incalcat Codul deontologic al magistratilor

Sectia pentru judecatori a CSM a stabilit, in sedinta de astazi ca exista indicii ca judecatorul Cristi Danilet a incalcat Codul deontologic al judecatorilor si procurorilor. Incredibil! Cristi Danilet indeamna armata sa iasa in strada! Inspectia Judiciara s-a autosesizat Sectia a stabilit, cu o majoritate de 5 la 4, ca exista indicii ca Danilet a incalcat art. 9, alin (2) al Codului: "Judecatorii si procurorii trebuie sa se abtina de la orice comportament, act sau manifestare de natura sa altereze incredere in impartialitatea lor." In acelasi timp, Sectia a stabilit ca nu exista indicii cu privire la incalcarea art. 17 al Codului deontologic: "Judecatorii si procurorii sunt datori sa ...