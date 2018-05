CSM Politehnica Iasi: Kamer Qaka ar putea fi vandut pe...cirese

Kamer Qaka cirese google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In ultima saptamana, transferul jucatorului Kamer Qaka de la CSM Politehnica Iasi la FCSB a fost in centrul atentiei. In acest context, odata cu aparitia pe piata a "pretioaselor" cirese si a glumelor despre acestea, cei de la CSM nu au ratat ocazia si au postat un anunt cu o oferta de nerefuzat pentru albanez: Kamer Qaka ar putea fi vandut pe...cirese. Oficialii celor de la FCSB au ajuns la un acord final cu omologii de la CSM Poli Iasi pentru transferul mijlocasului Kamer Qaka (23 de ani). Actele vor fi semnate la finalul saptamanii viitoare, dupa ce albanezul va fi trecut vizita medicala si doar daca totul va fi in regul ...