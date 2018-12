CSU Craiova, victorie in fata Concordiei Chiajna, scor 3-1

CSU Craiova Concordia Chiajna google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Formatia CSU Craiova s-a impus, joi seara, in deplasarea de la Chiajna, scor 3-1 cu Concordia. Partida a fost ultima din cadrul etapei a 18-a. CSU Craiova ramane pe locul patru, la sapte puncte distanta de liderul CFR Cluj, in timp ce Concordia ramane pe penultimul loc al clasamentului (cu 17 puncte). Oaspetii au deschis scorul prin Koljic din penalti in minutul 24, Ropotan a egalat pentru Chiajna dupa doar trei minute cu o lovitura de cap, insa Barbut (32) si Cicaldau (39) aveau sa stabileasca scorul final al partidei. Au evoluat: Concordia Chiajna: Caparco - Albu, Leca, Marc, Fota (Deaconu '36) - Ropotan - Gradinaru (Batin '66), Gorobsov, Prepelita, Mazarache (Nivaldo '38 ...