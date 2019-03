CTP anunța DEZASTRUL pentru Kovesi: Obiectivul este sa fie arestata

Pentru a reflecta într-adevăr relaţia bancă - debitori persoane fizice sau juridice, costul creditului ar trebui legat de o medie a dobânzilor oferite de bănci la depozite pentru persoane fizice sau juridice. În acest moment, costul creditului este legat de Robor, care reprezintă o medie a cotaţiilor dobânzilor OFERITE de bănci unele altora la depozitele pe o zi, două zile, o săptămână, 3 luni, 6 luni şi 12 luni.

Ministerul Finanţelor propune ca Robor să fie înlocuit cu dobânda medie de tranzacţionare, ponderată cu sumele împrumutate. Însă această dobândă medie a tranzacţiilor va fluctua foarte mult în situaţia în care o bancă sau alta va avea „foame de lichidităţi” conjuncturală.

În aceste condiţii, de ce persoanele fizice sau companiile să depindă de eventuala volatilitate a dobânzilor de pe piaţa bancară? Corect ar fi ca dobânzile la credite să crească sau să scadă în funcţie de contextul general al pieţei determinat de evoluţiile macroeconomice.

Dacă este un context inflaţionist, cu dobânzi în creştere, atunci acestea se vor reflecta şi în dobânzile oferite de bănci la depozite pentru populaţie şi companii, astfel încât costul general al creditului va creşte. În acelaşi timp însă, într-un context inflaţionist cresc şi salariile, deci posibilitatea debitorilor de a achita rate mai mari la credite.

În acest fel se acoperă şi anomaliile din sistem când deşi există exces de lichiditate, adică soldul depozitelor este mai mare cu 25% decât al creditelor, dobânda la tranzacţiile dintre bănci este în creştere pentru că depinde de situaţia particulară a anumitor bănci.

Dacă este exces de lichiditate şi marile bănci oferă doar 1% dobândă la depozitele pe 12 luni pentru că nu au ce face cu banii, de ce Robor şi dobânda la tranzacţii este la 3,5% sau mai mult? De ce băncile acceptă să plătească altor bănci 3,5% şi nu plătesc populaţiei sau companiilor 2,5-3%, ci doar 1%, sub inflaţia de 3,5%?(Mai multe detalii AICI

RFI:

„A venit vremea pentru ca fosta bazilică Sfânta Sofia din Istanbul să redevină o moschee”. Declaraţia îi aparţine lui Recep Erdogan, preşedintele islamo-conservator al Turciei. In opini liderului de la Ankara, „transformarea bazilicii în muzeu a fost o mare eroare. De acum încolo o vom numi moschee” a spus Erdogan, un lider aflat în plină campanie electorală. Duminică au loc alegeri locale iar partidul prezidenţial, AKP, Justiţie şi Dezvoltare, riscă săfie sancţionat. Erdogan spune că schimbarea denumirii „răspunde unei cereri populare” dar ea va fi examinată după scrutinul din 31 martie.

Reamintim că în Sfânta Sofia, bazilică construită în secolul 6 la intrarea Bosforului, au fost încoronaţi numeroşi împăraţi bizantini. In secolul 15, după căderea Constantinopolului în 1453 în mâinile otomanilor, lăcaşul a fost convertit în moschee. In fine, în secolul 20, mai exact în anii 1930, sub regimul laic al lui Mustafa Kemal Atatürk, Sfânta Sofia a devenit muzeu.