CTP, despre fotografia lui Dragnea cu Maior și Kovesi: Știa ca nu poate sa ajunga lider absolut fara un aparat de securitate

Cristian Tudor Popescu susține, referitor la fotografia în care Liviu Dragnea apare la alături de George Maior și Laura Codruța Kovesi, că președintele PSD se străduia să fie "luat în seamă" pentru că știa că "nu poate să ajungă lider absolut al României fără un aparat de securitate".

"Nu poți să te menții în fruntea unui partid totalitar impus prin lovitură de stat decât cu ajutorul unui aparat de poliție politică. De ce se ducea domnul Dragnea la astfel de întâlniri? De ce se străduia să intre și el acolo, să fie luat în seamă? De ce avea nevoie de astea? Pentru că știa foarte bine că nu poate să ajungă lider absolut al României, totalitar, fără un aparat de securitate. Nu identific SRI cu Securitatea, nu este vechea Securitate. Este un serviciu de informații care are metehnele lui: are momente când vrea să controleze mai mult decât îi permite legea, are momente în care vrea să influențeze alegerile în politică. SRI nu este Securitatea decât în capul domnului Dragnea. (..)Domnul Liviu Dragnea a considerat SRI-ul vechea Securitate capabilă să facă ce avea el nevoie și n-a obținut lucrul ăsta. Nu a obținut controlul SRI-ului, nu a obținut controlul SPP-ului, nu a obținut decât controlul Ministerului de Interne. Ce ar fi vrut domnul Dragnea? Ar fi vrut să aibă la dispoziție aceste servicii care să fie, din zori si până-n seară, cu ochiul pe Paul Stănescu, pe Gabriela Firea, pe Țuțuianu, pe Ciolacu, pe toată lumea. Să fie cu ochiul pe ei pentru ca, din timp, să știe că se pregătește ceva și să poată să juguleze, să poată să sufoce astfel de mișcări. De aceea vedem pozele astea cu domnul Dragnea", a declarat Cristian Tudor Popescu la Digi24.