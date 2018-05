CTP, dupa victoria lui Halep: ce a facut Sharapova e de domeniul supraomenescului

Rasturnare de situație in cazul avionului prabușit in Cuba. Tragedia e și mai mare Avion prăbușit Cuba. Răsturnare de situație în cazul avionului prăbușit în Cuba vineri seara. Numărul persoanelor a fost revizuit de oficialii cubanezi. Citește mai departe...

Basescu, propunere EXTREMA: Tarcea ar trebui sa inceteze activitatea ICCJ pana la desecretizarea protocolului cu SRI Preşedintele PMP, Traian Băsescu, a cerut sâmbătă seara, desecretizarea protocolului încheiat între SRI şi ÎCCJ, afirmând că preşedinta Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Cristina Tarcea, ”ar trebui să înceteze orice activitate a Înaltei Curţi” până la desecretizarea acestuia.

Cum s-a vazut din strada Noaptea muzeelor. Intrarea libera, ea insasi EXPONAT pentru vizitatori. Care a fost cea mai mare atractie - GALERIE FOTO Sâmbătă, sute de instituţii muzeale din toată ţara şi mii de români s-au aliniat în faţa celor mai cunoscute muzee. În fiecare an, Noaptea Europeană a Muzeelor adaugă exponatelor obişnuite din instituţiile culturale un exponat în plus:coada.

Predictiile lui Basescu: Orban va cadea. Sesizarea lui, o greseala mult prea mare Liderul PMP, Traian Băsescu, fost şef al statului, a declarat sâmbătă seara că sesizarea făcută de preşedintele Ludovic Orban pe numele premierului Viorica Dăncilă a fost ”o greşeală mult prea mare”, afirmând că acesta ”va cădea” de la conducerea PNL.

Dinamo a invins in deplasare Concordia Chiajna, scor 4-0 - VIDEO Dinamo a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 4-0, echipa Concordia Chiajna, într-un meci din etapa a XI-a a Ligii I.Golurile au fost marcate de Antun Palic ‘8, Diogo Salomao ’23 (penalti), ’45 şi Ivan Pesic ’26. /* (c)AdOcean 2003-2017, SomaSocial_ro.st ...

Maria Sarapova recunoaște ca Simona Halep a NENOROCIT-O: 'Meciurile cu Simona sunt solicitante fizic' - VIDEO Maria Şarapova a declarat, sâmbătă seară, după ce a fost eliminată de Simona Halep în semifinale la Roma, că de fiecare dacă confruntările cu românca sunt solicitante fizic şi că estede părere că a luptat bine.“Am simţit că loveam bine mingea în primul set, dar nu am servit bine pe tot parcursul mec ...

Pronosticul lui Basescu: Parchetul nu va intra in "jocul suspendarii" lui Dancila Traian Băsescu, fostul președinte al Românie, nu crede că Parchetul va intra într-un "joc" care să conducă la suspendarea premierului de către şeful statului. Citește mai departe...

Adevarul despre musculosul Columb care l-a amenințat pe Dani Mocanu! A fost anchetat in Spania și… În urmă cu câteva zile, vă prezentam o înregistrare de-a dreptul uluitoare, ce părea desprinsă din filmele cu Al Capone, și care-i avea în prim plan pe controversatul Dani Mocanu și pe musculosul Columb (VEZI DETALII AICI). Astăzi, noi amănunte picante ies la iveală.

Au creat la Craiova mașina inteligenta! Performanţă pentru Universitatea din Craiova! Studenţii de la Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică au luat locul întâi la un concurs de maşini inteligente. Competiţia, care a adunat 19 echipe ce au reprezentat Europa, Africa şi Orientul Mijlociu, a avut loc