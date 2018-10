CTP il desființeaza pe Victor Cirbea: 'Așa ceva nu a facut nici Ceaușescu. Dar daca murea, cum era cu unipersonalul?'

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a reacționat dur după ce avocatul poporului, Victor Ciorbea, a spus că nu și-a delegat atribuțiile de sesizare la Curtea Constituțională a ordonanțelor de urgență către adjuncții săi pe motiv că instituția pe care o conduce este o autoritate publică unipersonală, autonomă și independentă.

Expresia "instituţie unipersonală" a fost aspru criticată de jurnalistul Cristian Tudor Popescu în emisiunea Jurnalul de Seară, la Digi24. "Este o colecţie de frustrări acest personaj, care acum a găsit ocazia să spună: eu sunt unicul, de neînlocuit, de nesuplinit, nu există nimeni care să mă înlocuiască, doar dacă vreau eu. Dar dacă murea Ciorbea, cum era cu unipersonalul?", a comentat jurnalistul.

„Să pronunţi cuvântul , aşa ceva nu a făcut nici Ceauşescu, nu veţi găsi în toate discursurile lui să spună: aşa am decis eu!. În ultimele lui cuvinte, în Piaţă spunea: voi propune Comitetului să fie a doua capitală la Târgovişte şi 100 lei în plus. Dar nu spunea:`vi le dau eu, ci o să propun şi am speranţe că o să fie acceptată propunerea mea`.

Victor Ponta, show la B1 Tv: Dragnea 'bagă şobolani în sac, îi amestecă, ies, iar îi bagă, iar îi scoate'

Iată că Ciorbea spune asta. Cum să existe o funcţie care să fie executată de o singură persoană cu nume şi prenume, în democraţie? Adică atunci când preşedintele nu poate să-şi exercite atribuţiile există soluţie de înlocuire, nu poate el, poate preşedintele Senatului, al Camerei, prim- ministrul, primarul general al Capitalei, deci merge această delegare de responsabilitate.

Cum să fie o funcţie îndeplinită de o singură persoană?

Şi acum unde am găsit asta? La Victor Ciorbea. Omul are frustrări multe. Este o colecţie de frustrări acest personaj, care acum a găsit ocazia să spună: `eu sunt unicul, de neînlocuit, de nesuplinit, nu există nimeni care să mă înlocuiască, doar dacă vreau eu`.

Dar dacă murea Ciorbea, cum era cu unipersonalul?

El spune: `nu deleg, adică dacă nu fac eu, muriţi!`. Ca un chirurg care spune că pleacă, că are nuntă, dar `ă nu opereze nimeni în locul meu, nu vine nimeni, doar eu`.

Va rămâne în istorie cu acest cuvânt `unipersonal`”, a spus la Digi24 Cristian Tudor Popescu.