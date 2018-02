CTP, necruțator cu DNA: Nu se poate trece peste așa ceva

Afacerea începe pe 27 februarie 2011, zi în care contul Facebook al unui profesor francez este închis «fără preaviz nici justificare». In fapt, decizia survine după ce respectivul publicase pe pagina sa personală celebrul tablou «L’Origine du monde» al pictorului Gustave Courbet. Un tablou care prezintă în primplan un sex feminin. Fotografia tabloului trimitea la un link graţie căruia cei curioşi puteau viziona un reportaj despre istoria acestei controversate capodopere picturale din secolul 19.

Postarea francezului avusese loc câteva zile după ce un artist danez păţise exact acelaşi lucru. Facebook explicase atunci că regulile sale interzic printre altele publicarea de nuduri. In cele din urmă însă, responsabilii reţelei de socializare reactivaseră contul danezului dar fără tabloul litigios pe pagina sa.

Cum contul profesorului francez nu a fost redeschis, acesta a dat în judecată Facebook pe 4 octombrie 2011. In numele libertăţii de expresie pe reţelele de socializare, acesta cerea reactivarea contului său. Timp ce 5 ani, gigantul netului s-a zbătut din recurs în recurs ca să scape de justiţia franceză. In particular, reprezentanții lui Mark Zuckerberg argumentau că firma fiind domiciliată în California, nu poate fi judecată decât de justiţia americană. In februarie 2016, curtea de apel din Paris a pus capăt acestei bătălii procedurale confirmând că justiţia franceză este competentă în a judeca reţeaua americană. De asemenea, justiţia franceză a estimat drept «abuzivă» clauza exclusivă de competenţă pe care o semnează obligatoriu toţi utilizatorii Facebook. Respectiva clauză desemnează un tribunal californian ca fiind singurul abilitat să rezolve litigiile.