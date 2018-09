CTP pune tunurile pe politicieni: 'Magari și marlani'

În REVISTA PRESEI de astăzi, stiripesurse.ro vă prezintă reacția jurnalistului Cristian Tudor Popescu după ce un grup de politicieni au participat la o întâlnire atipică în Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Băneşti.

Întâlnirea a avut loc în 24 septembrie şi a avut ca temă referendumul. Au participat politicieni, preoţi din Protoieria Câmpina şi credincioşi.

„Unde se află acest prezidiu în biserică? Se află în naos, în spatele lor e altarul.

Simbolica părţilor bisericii este lumesc – ceresc. Când treci din pronaos în naos ai părăsit profanul şi treci în sacru. Biserica e sacră în totalitate, dar până în pronaos e raiul pământesc. Naos înseamnă navă, deci oamenii intră în naos, în corabia cu care merg nu neapărat pe apă, se duc undeva, părăsesc pământul şi se duc spre altar, care e locuinţa lui Dumnezeu.

Deasupra capetelor acestor persoane se află turla cu Isus Atotputernicul.

A te aşeza în poziţia în care se află ei acum înseamnă a bara accesul credincioşilor la Dumnezeu, asta au făcut, s-au aşezat între credincioşi şi Dumnezeu şi au intrat în spaţiul ceresc, de sub cupolă, al bisericii.

Mai mult, toate acestea s-au împletit la modul nefericit cu forţarea impunerii de către oficialii României, pe un ton din ce în ce mai apăsat, a „tezei Dragnea" privind evenimentele petrecute pe 10 august, adică, cum spunea dânsul de atunci încoace, aşa cum a comunicat oficial la Bruxelles doamna prim-ministru Viorica Vasilica Dăncilă, tentativă de lovitură de stat cu organizare paramilitară şi cu finanţare parţială din străinătate, ieri doamna Dăncilă adăugând şi un aspect suplimentar, cel al prezenţei unor manifestanţi al căror comportament violent a fost provocat de folosirea drogurilor. „Teza Dragnea" după numele celui care a lansat-o primul pe scena politică naţională şi internaţională, a schimbat total datele dezbaterii oarecum calme şi intrată deja în făgaşul unei discuţii tip Bruxelles, adică posibil de rezolvat, cu câteva şuturi mai puternice în culise, doar pe calea complicată dar mereu eficientă a dialogurilor discrete între grupurile politice, implicând şi jucătorii responsabili de sector din Comisia Europeană. Şi nu numai că a schimbat jocul, dar l-a şi adus la nivelul de tensiune de acum căci, dacă vă amintiţi, teza respectivă a urmat imediat după ce tot domnul Dragnea a lansat povestea privind persoanele care, plătite tot de cercuri criminale ostile din străinătate, ar fi încercat să-l asasineze. Semnalare oficială a unor probleme gravissime, nemaiîntâlnite până acum într-un stat membru UE şi NATO. (Mai multe detalii AICI

Aşa cum ştia absolut toată lumea de la Bruxelles, în afară de sursele ce alimentau cu informaţii echipa demnitarilor din coaliţa de guvernământ (în principal europarlamentarii care sunt disperaţi să fie puşi pe listele sinecurilor oferite de PSD şi ALDE), în realitate nu s-a pus în niciun moment problema schimbării deciziei luate privind convocarea unei audieri în plenul Parlamentului European, pe 3 octombrie (între orele 8-10, ora Strasbourgului) în care să fie convocată doamna prim-ministru a României pentru a da explicaţii pentru tot ceea ce înseamnă din ce în ce mai lunga listă de probleme grave despre care se spune că există în România. Probleme, se spune, în ce priveşte respectarea valorilor fundamentale europene, ale statului de drept, ale separării statului de biserică , inferinţa nepermisă a partidelor din coaliţia de guvernare pentru a-şi asigura controlul total asupra justiţie etc. etc. etc. Acuzaţii grave, din ce în ce mai des formulate în România şi reluate în spaţiul european, stârnind deja reacţii multiple în sfera publică şi la nivelul mai multora dintre partidele politice naţionale şi, în ultimă instanţă, făcând firească o dezbatere-anchetă la nivelul instituţiilor europene. Dimpotrivă, Conferinţa Preşedinţilor din Parlamentul European, a confirmat programul stabilit anterior, adică audiere pe 3 octombrie şi decizie de elaborare a unei Rezoluţii privind situaţia statului de drept în România