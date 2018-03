CTP: 'Statul paralel' a fost inlocuit de 'Statul mafiot'

Mircea Coşea ne-a declarat: "Mă îngrijorează situaţia României şi mă gândesc ce va fi cu ea, deoarece, din zi în zi, politica este tot mai absurdă. În loc să dai acest gaz unei instituţii româ­neşti, iar el să fie apoi negociat de întreprinderea respectivă cu alţi parteneri, tu îl iei din Marea Neagră şi îl dai direct ungurilor care nici măcar nu res­pectă politica BRUA. Ungurii au rămas la «BRU», ei închid conducta acolo. Aşadar este clar că Ungaria se transformă într-un hub de energie pe banii şi resursele noastre!".

Anul trecut, Budapesta a anunţat că gazoductul BRUA (Bulgaria, Româ­nia, Ungaria şi Austria) s-ar putea opri pe teritoriul ungar.

"O ţară care vrea să se dezvolte, un stat care este condus într-o manieră conştientă, vrea să folosească, pe cât de bine posibil, o resursă pe care o are", a mai afirmat Mircea Coşea, adăugând: "Dacă peste noi a dat Dumnezeu cu norocul şi am mai găsit gaz, şi încă foarte mult, în loc să îl prelucrăm în ţară şi să îl transformăm în produse cu valoare adăugată mare (în principal amoniacul, din care se fac îngrăşăminte, mase plastice etc.), noi îl vindem aşa cum este el extras din zăcământ ungurilor, care şi-au păstrat o industrie petro-chimică bună, în timp ce la noi în ţară o mare parte din combinatele petro-chimice au fost desfiinţate şi date la fier vechi". (Mai multe detalii AICI