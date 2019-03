CTP va intrerupe activitatea pe 15 martie

ctp google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Compania de Transport Public Iasi se alatura manifestului #RomaniaVreaAutostrazi si sustine realizarea de indata a proiectelor de infrastructura rutiera in tara noastra. Astfel, vineri, 15 martie, de la ora 15, timp de 15 minute, toti cei peste 80 de angajati din categoria administrativa a societatii isi vor intrerupe activitatea, in semn de protest. Desi compania noastra face eforturi pentru reducerea intervalelor de urmarire a mijloacelor de transport public, traficul foarte aglomerat din oras, influentat partial si de lipsa Autostrazii A8, ramane cauza principala pentru intarzierile inregistrate in circulatia autobuzelor si a tramvaielor. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de ...