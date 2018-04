Cu aceasta reteta a reusit sa ucida tumorile in 90 de zile. A vindecat 5000 de oameni de cancer

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Rick Simpson este un inginer mecanic si un medic autodidact, care a fost diagnosticat cu cancer de piele in 2002 si a luptat impotriva acestei boli, folosind acest ulei miraculos. In zilele noastre, el este unul dintre cei mai mari activisti mondiali ce a legalizat acest ulei. El a folosit acest tratament si a vindecat peste 5.000 de persoane. Uleiul de canabis a fost folosit de numeroase persoane de secole, dar a fost interzis in a doua jumatate a secolului 20, ca urmare a cresterii industriei farmaceutice de miliarde de dolari. publicitate Rick a participat la o dezbatere organizata la Belgrad, capitala Serbiei, pe acest subiect. El afirma ca uleiul de canabis poate vindeca o mare varietate de probleme de sanatate grave, cum ...