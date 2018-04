Cu adevarat superb! Cum arata acum baiatul de 16 ani al lui Stefan Banica Junior! Seamana cu celebrul sau tata?

banica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Stefan Banica Junior continua sa aiba mare succes pe piata muzicala, iar salile de spectacole sunt mereu pline cand are el concert, in special in perioada sarbatorilor de iarna. Dar nu numai in cariera are succes, ci si la femei frumoase. Andreea Marin pare sa fi fost marea lui dragoste, chiar daca acum este foarte fericit cu Lavinia Parva. O alta femeie care i-au cucerit inima la un moment dat a fost Camelia Constantinescu, un nume necunoscut publicului. Desi nu s-a afisat foarte mult cu ea, intotdeauna si-a luat fiul cu el peste tot si l-a aratat si fanilor, chiar daca destul de rar. Banica a preferat mereu sa-si respecte viata privata si nu a dorit sa ofere informatii in acest sens. Asta nu inseamna ca pr ...