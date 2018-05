Cu ajutorul cititului, un om al strazii a reusit sa devina student la prestigioasa universitate Cambridge

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Povestea unui britanic in varsta de 52 de ani, acceptat la studii la Universitatea Cambridge, dupa ce a locuit o buna perioada pe strazi, traind din vanzarea ziarelor, este un exemplu de speranta si de incredere ca, prin forte proprii, se poate aspira la un viitor mai bun, relateaza The Guardian. Geoff Edwards nu a avut ani buni un acoperis deasupra capului. El a locuit pe strazi, insa asta nu l-a impiedicat sa citeasca. Britanicul spune ca lectura a fost cea mai mare pasiune a sa. A descoperit-o cu ajutorul parintilor sai, in perioada in care locuia in Liverpool. Acesta pasiune l-a ajutat sa-si mentina moralul in perioada dificila care a urmat, pierderii locului de munca. A avut mai multe slujbe sezoniere in agricultura ...