Cu cat ar putea fi amanat Brexitul. Decizia Parlamentului britanic

Brexit google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); A fost din nou o noapte plina de discutii aprinse in Parlamentul britanic. La finalul sedintei intense, Camera Comunelor a aprobat un proiect de lege care ii cere premierului Theresa May sa solicite o amanare de lunga durata a Brexitului. De asemenea proiectul exclude posibilitatea unei iesiri din UE fara acord, transmite The Guardian. Doar un singur vot a facut diferenta. Propunerea legislativa a fost adoptata cu 313 voturi pentru si 312 impotriva. Ea urmeaza sa fie examinata joi si de Camera Lorzilor. Proiectul, propus de o politiciana laburista ar forta-o pe sefa guvernului sa ceara Uniunii Europene o prelungire dupa data de 12 aprilie, a Brexitului. In plus, ar oferi Parlamentului puterea de a decide dur ...