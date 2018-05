Cu cat au crescut salariile medii nete in martie 2018 fata de ianuarie 1990

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Salariile medii pe economie au avut o crestere in luna martie 2018, fata de ianuarie 1990, de 9.159,89, iar comparativ cu luna februarie 1992 a fost de 2.126,29, informeaza, vineri, Institutul National de Statistica (INS). Coeficientul este adus la cunostinta consiliilor judetene si locale, primariilor, societatilor comerciale si unitatilor specializate in vanzarea locuintelor, in conformitate cu prevederile Legii 112/1995, referitoare la vanzarea/cumpararea locuintelor nationalizate. Potrivit prevederilor Legii 112/1995 – Legea caselor nationalizate – valoarea despagubirilor care se acorda fostilor proprietari si mostenitorilor acestora, pentru apartamentele nerestituite in natura, precum si pretul de vanzare, ...