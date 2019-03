Cu cati barbati a fost Elena Ceausescu. S-a iubit si cu unchiul lui Ion Iliescu

Elena si Nicolae Ceausescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Elena Ceausescu a ramas in istorie datorita mariajului pe care l-a avut cu Nicolae Ceausescu, insa putin stiu ca nevasta dictatorului comunist a avut parte si de alte iubiri. Prima dragoste a Elenei a fost un tanar pe care l-a cunoscut in satul natal, tata naistului Gheorghe Zamfir din Visina, cu care a avut o scurta relatie. Daniel Barbu, ATAC la presedinte: il compara pe Iohannis cu Ceausescu De asemenea, ea a mai avut o aventura cu un soldat neamt, pe vremea in care Ceausescu era la puscarie. Una dintre cuceririle neasteptate e chiar Marin Ceausescu, nimeni altul decat fratele viitorului ei sot. Relatia lor s-a terminat cand Marin a plecat in armata. Alte doua relatii au fost cu Eftimie ...